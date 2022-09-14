الاحتلال يشن حملة اعتقالات في الضفة

وطن: اعتقلت قوات الاحتلال اليوم الاربعاء عدد من المواطنين بعد عمليات دهم واسعة لمنازلهم، وعرف منهم:

شريف احمد الجمل- مدينة الخليل

أحمد مؤيد غازي- جماعين نابلس

محمد مؤيد غازي-جماعين نابلس

محمود مؤيد غازي- جماعين نابلس

عمر مؤيد غازي- جماعين نابلس

علي مؤيد غازي- جماعين نابلس

بلال هشام- جماعين نابلس

عبد الرحمن حسين- عينابوس جنوب نابلس

فارس رشدان- عينابوس جنوب نابلس

يوسف عمر دار يوسف- رام الله

أحمد إبراهيم أحمد فخيدة- رام الله

محمود عصام مصطفى الجعيدة- رام الله

أحمد تيسير عبد الخالق- سلواد رام الله

داوود موسى درباس- العيسوية القدس