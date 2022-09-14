الاحتلال يشن حملة اعتقالات في الضفة
14.09.2022 08:27 AM
وطن: اعتقلت قوات الاحتلال اليوم الاربعاء عدد من المواطنين بعد عمليات دهم واسعة لمنازلهم، وعرف منهم:
شريف احمد الجمل- مدينة الخليل
أحمد مؤيد غازي- جماعين نابلس
محمد مؤيد غازي-جماعين نابلس
محمود مؤيد غازي- جماعين نابلس
عمر مؤيد غازي- جماعين نابلس
علي مؤيد غازي- جماعين نابلس
بلال هشام- جماعين نابلس
عبد الرحمن حسين- عينابوس جنوب نابلس
فارس رشدان- عينابوس جنوب نابلس
يوسف عمر دار يوسف- رام الله
أحمد إبراهيم أحمد فخيدة- رام الله
محمود عصام مصطفى الجعيدة- رام الله
أحمد تيسير عبد الخالق- سلواد رام الله
داوود موسى درباس- العيسوية القدس