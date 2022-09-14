شهيدا جنين هما أحمد وعبد الرحمن عابد من كفردان

وطن: اكدت مصادر محلية صباح اليوم ان الشهيدين الذين ارتقيا في اشتباك مسلح مع قوات هما عبد الرحمن هاني عابد (23 عاما) وابن خاله أحمد ايمن ابراهيم عابد ( 23 عاما) وهو عسكري في الاستخبارات الفلسطينية، وهما من قرية كفر دان شمال غرب مدينة جنين.

ونعت مآذن المساجد في بلدة كفردان الشابين أحمد أيمن عابد، وعبد الرحمن هاني عابد.

فيما اكدت مصادر من عائلة عابد استشهاد الشابين، وان قوات الاحتلال استدعت ذويهما للتعرف عليهما.

واستشهد الشابان عبد الرحمن وأحمد في اشتباك مسلح مع قوات الاحتلال قرب حاجز الجلمة، حيث قالت مصادر عبرية ان الشابين اعدا كمينا لقوات الاحتلال واشتبكا معها.

وقد اعترف الاحتلال في وقت لاحق بان احد ضباطه قتل في الاشتباك.



