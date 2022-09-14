شهيدان في جنين في اشتباك مسلح وجيش الاحتلال يتكتم عن خسائره

وطن: استشهد شابان من مدينة جنين فجر اليوم الأربعاء، بعد تبادل لإطلاق النار بالقرب من حاجز الجلمة العسكري قرب جنين، فيما بلغ عن اشتباكات مسلحة في منطقة نابلس والخليل بالضفة الغربية المحتلة.

وبحسب وسائل إعلام عبرية، فإن الحدث وقع عند الساعة الثالثة فجرا، حين وصل فلسطينيان مسلحان وحاولا التسلل للمنطقة، قبل أن ترصدهما قوة عسكرية وتحاول اعتقالهما، إلا أنهما بادرا بإطلاق النار وخاضا اشتباكا.

وأوضحت أنه تم إطلاق النار تجاه الشابين من مسافة قريبة وتم إحباط الهجوم المسلح، فيما يجري جيش الاحتلال التحقيق في ظروف الحادثة بشكل أكبر.

وذكرت أن الشابين أصيبا بجروح حرجة، قبل أن يعلن عن استشهادهما لاحقا.

وعقب الحدث الأمني، قررت سلطات الاحتلال "إغلاق حاجز الجلمة أمام حركة السيارات حتى صباح الجمعة، فيما سيستمر مرور العمال والبضائع كالمعتاد".

وتفرض الرقابة العسكرية الإسرائيلية حظرا في نشر التفاصيل حول الحدث الأمني الذي حصل قرب حاجز الجلمة.

وأعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الأربعاء، عن إصابة اثنين من المسلحين الفلسطينيين قرب حاجز الجلمة في جنين.

وقال المتحدث باسم الجيش في بيان "رصدت مراقبات الجيش الإسرائيلي اثنين من المسلحين في منطقة التماس بالقرب من الجلمة، فقامت قوات الجيش التي هرعت إلى المكان بمحاصرتهما وبدأت إجراءات في محاولة لاعتقالهما، فبادر المسلحين بفتح النار، وردت القوات وقامت بتحييدهما".

وأفادت تقارير وسائل إعلام إسرائيلية، عن وقوع اشتباك بين مسلحين فلسطينيين وقوات من جيش الاحتلال المتواجدة على الحاجز، أسفر عن قتلى وجرحى، مشيرة إلى أن حركة طائرات وإسعافات في المكان.

وذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية أنه "بناء على طلب الجهات الأمنية، فرض حظر نشر مؤقت على تفاصيل الحدث عند حاجز الجلمة، باستثناء إصابة فلسطينيين اثنين".

ولم تذكر وسائل الإعلام الإسرائيلية إذا ما كان هناك إصابات في صفوف جنود الاحتلال، رغم مشاهدة سيارات إسعاف و3 طائرات مروحية التي هرعت لمكان الاشتباك ما يؤكد وجود إصابات بصفوف قوات الاحتلال، علما أن التقديرات تشير إلى أن 7 من جنود الاحتلال أصيبوا خلال الاشتباك.