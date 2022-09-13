أكثر من 100 قتيل في مواجهات بين أرمينيا وأذربيجان

وطن: قتل ما لا يقل عن 100 جندي أرميني وأذري اليوم الثلاثاء في أعنف معارك منذ الحرب بين البلدين في 2020، ودعت الأسرة الدولية الى "ضبط النفس" وتسوية النزاع سلميا.

ومساء اليوم أعلنت وزارة الدفاع الأذرية في بيان أن "50 جنديا أذربيجانيا قتلوا بعد استفزاز أرميني على نطاق واسع" عند الحدود بين البلدين.

من جهته، أعلن رئيس الوزراء الأرمني نيكول باشينيان صباحا مقتل 49 جنديا أرمنيا خلال مداخلة أمام البرلمان في يريفان موضحا انه "للأسف ليس الحصيلة النهائية".

ويتبادل البلدان الاتهامات ببدء المواجهات.

يأتي اندلاع أعمال العنف في الوقت الذي تواصل فيه موسكو، التي نشرت قوة حفظ سلام في المنطقة بعد حرب 2020، عمليتها العسكرية في أوكرانيا.

وأعلنت روسيا وقفا لإطلاق النار يطبق منذ الساعة 06,00 ت غ، في حين اتهمت أذربيجان أرمينيا بعد الظهر بانتهاكه "بكثافة".