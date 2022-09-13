إنقاذ مركب على متنه 300 شخص بينهم أكثر من 100 فلسطيني قبالة سواحل إيطاليا

وطن: أعلنت سفارة فلسطين لدى إيطاليا، مساء اليوم الثلاثاء، إنقاذ مركب يقل نحو 300 شخص بينهم فلسطينيون، بعد توقفه قبالة السواحل الإيطالية وتعرضه لخطر الغرق.

وأوضحت السفارة أن المركب كان يقل نحو 300 شخص منهم 70 طفلا، وأكثر من 100 فلسطيني من مخيمات اللاجئين في لبنان.

وأشارت إلى أن سفيرة فلسطين عبير عودة تواصلت مع السلطات الإيطالية فور تلقيها النبأ، والتي استجابت مباشرةً وأرسلت قوارب الإنقاذ والطائرات المروحية إلى مكان توقف المركب، مضيفة أن السفيرة عودة بقيت على تواصل مستمر مع الأشخاص على متن المركب لتقديم الدعم المعنوي لهم والاطمئنان على صحتهم.

وأوضحت السفارة أنه بعد مضي أكثر من سبع ساعات، تمكنت طواقم الإنقاذ من إنقاذ كافة الأشخاص، وباشرت عمليات نقلهم وتأمين إقامة لهم بمتابعة حثيثة من السفيرة عودة وطاقم السفارة.

وشكرت سفارة دولة فلسطين السلطات الإيطالية على استجابتها السريعة في إنقاذ كل الأشخاص على متن المركب، مؤكدة أن إيطاليا هي صديق تاريخي لفلسطين.