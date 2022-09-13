استمرار الوقفات الاسنادية للأسير ناصر ابو حميد

وطن: نظمت لجنة التنسيق الفصائلي ونادي الأسير وهيئة شؤون الأسرى والمحررين وجمعية الأسرى والمحررين والمؤسسات والفعاليات في محافظة بيت لحم، مساء اليوم الثلاثاء، وقفة دعم وإسناد للأسير المريض بالسرطان ناصر أبو حميد.

واحتشد المشاركون بالوقفة في ساحة كنيسة المهد، ورفعوا صورا للأسير أبو حميد وأسرى آخرين ويافطات منددة بسياسة المحتل بحق أسرانا.

وامام سجن مجدو شارك العشرات من النشطاء والمواطنين في الداخل المحتل، مساء اليوم الثلاثاء، في وقفة إسناد للأسير المريض بالسرطان ناصر أبو حميد أمام سجن "مجدو" في منطقة وادي عارة القريبة من أم الفحم.

وجاءت الوقفة بدعوة من الحركة الوطنية الأسيرة في الـداخل المحتل، إثر تدهور الحالة الصحية للأسير أبو حميد، ورفع خلالها المشاركون الشعارات المطالبة بالإفراج عنه فورا، ورددوا هتافات وطنية مناصرة للأسرى.

ووفقا لنادي الأسير، فإن عدد الأسرى المرضى يبلغ نحو 600 أسير، وهم بحاجة إلى متابعة ورعاية صحية حثيثة، منهم 23 أسيرا مصابا بالسرطان وأورام بدرجات متفاوتة.