الاحتلال يفرج عن الصحفية المقدسية لمى غوشة

وطن: -أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، عن الصحفية المقدسية لمى غوشة من معتقل "الدامون".

واعتقلت قوات الاحتلال الصحفية غوشة في الرابع من أيلول الجاري، بعد أن اقتحمت منزل عائلتها واعتقلتها واستولت على هاتفها وحاسوبها، ومددت محكمة الاحتلال اعتقال عدة مرات، قبل أن تقرر اليوم الإفراج عنها، بشرط منعها من استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، وتحويلها للحبس المنزلي.

وجاء قرار الافراج عن الصحفية غوشة إلى حين عقد جلسة المحكمة المقررة لها الأحد المقبل، حيث تقدم محامي الدفاع عنها بطلب استئناف على قرار تمديد اعتقالها الأخير.

يذكر أن الصحفية غوشة متزوجة وأم لطفلين وطالبة "ماجستير" في جامعة بيرزيت.