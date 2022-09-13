محدّث.. وفاة وإصابات في انهيار عمارة سكنية في العاصمة عمان

وطن: توفي شخص وأصيب15 آخرون،اليوم الثلاثاء، بانهيار عمارة سكنية، في منطقة جبل اللويبدة، بالعاصمة عمّان.

وأفادت مصادر أمنية اردنية إنه جرى إخلاء الوفيات إلى أحد المشافي الخاصة في المنطقة، بينما جرى نقل 6 إصابات بينهم أطفال، إلى مستشفى البشير، إضافة إلى وجود عدد من المحاصرين داخل العمارة.

هذا وتحاول كوادر الدفاع المدني إخراج طفلتين رضيعتين من تحت الأنقاض.

ووجه رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة الجهات المختصة إلى فتح تحقيق للوقوف على أسباب حادث انهيار عمارة سكنية، في منطقة اللويبدة، بالعاصمة عمّان.