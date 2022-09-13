اشتية يدعو البرلمان النرويجي للاعتراف بدولة فلسطين واتخاذ إجراءات ضد الاستيطان

وطن: دعا رئيس الوزراء محمد اشتية البرلمان النرويجي للضغط على الإحتلال نحو الاعتراف بدولة فلسطين، واتخاذ إجراءات جدية ضد الاستيطان لا تقتصر على وسم منتجات الاستيطان بل مقاطعتها ومقاطعة المؤسسات والشركات العاملة فيها، وتنبيه المستوطنين من حملة الجوازات الأوروبية على مغادرة المستوطنات غير القانونية وغير الشرعية

جاء ذلك خلال استقباله اليوم الثلاثاء في مكتبه بمدينة رام الله، وفداً برلمانياً نرويجياً مكونا من 15 عضوا وعضوة، تتقدمهم رئيسة لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان النرويجي اينه اريكسون سوريدي، بحضور ممثلة النرويج لدى فلسطين تورن فيستي.

وشدد اشتية على ضرورة العمل دوليا على حماية حل الدولتين الذي يتآكل يوميا مع استمرار إسرائيل بسياستها ،داعياً النرويج الى الضغط على دولة الاحتلال للالتزام بالاتفاقيات الموقعة التي تتيح عقد الانتخابات الفلسطينية بما يشمل القدس، وهي ضرورة وطنية تقود لتوحيد الصف الفلسطيني وتجديد الشرعيات.



وعبر رئيس الوزراء عن تقديره لاستمرار دعم النرويج للشعب الفلسطيني، على المستويين السياسي والمالي ، من جانبهم، أكد أعضاء البرلمان دعم النرويج المتواصل لحقوق الشعب الفلسطيني.