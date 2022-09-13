محكمة الاحتلال تقرر الافراج عن الصحفية لمى غوشة

وطن: قررت محكمة الاحتلال اليوم الثلاثاء الإفراج عن الصحفية المقدسية لمى غوشة بشرط الحبس المنزلي ومنعها من استخدام وسائل التواصل الاجتماعي إلى حين عقد جلسة المحكمة المقررة يوم الأحد القادم.

يذكر أنّ لمى اُعتقلت من منزل عائلتها في الرابع من أيلول/ سبتمبر الجاري، بعد مصادرة جهازها الحاسوب، وهاتفها، وجرى تمديد اعتقالها خمس مرات، علمًا أنها متزوجة وهي أم لطفلين، كما أنها طالبة دراسات عليا في جامعة بيرزيت

‏وتعرضت منذ تاريخ اعتقالها للتحقيق والعزل في سجن "هشارون" في ظروف قاسية