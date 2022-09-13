أخطاء ترتكب في علاج التهاب الحلق

وطن: كشفت الدكتورة يكاتيرينا بوغدانوفا، أخصائية طب وجراحة الأنف والأذن والحنجرة، الأخطاء التي يرتكبها الكثيرون في علاج التهاب الحلق، وهي الغرغرة يومياً.

وقالت بوغدانوفا: أن "الغشاء المخاطي لتجويف الفم، هو في الواقع نظام بيئي فريد، حيث يتكون من مليارات البكتيريا، التي هي آلية الدفاع الأساسية، وهي عبارة عن غشاء حيوي رقيق، وعند غرغرة الحلق بمواد مطهرة، يمكن بسهولة غسل هذا الغشاء، ما يؤدي إلى جفاف الغشاء المخاطي لتجويف الفم، وهذا يعني أننا نصبح أكثر عرضة للإصابة بالأمراض".

وأضافت أن الخطأ الآخر هو محاولة المريض إزالة حصى اللوزتين، اذ أن هذه العملية لن تؤدي إلى نتائج إيجابية، لذلك يجب مراجعة طبيب أخصائي يشخص سببها، حيث عندما يكون هناك التهاب بسيط في اللوزتين يمكن أن يحول المريض إلى علاجها باستخدام أشعة الليزر.

وأكدت بوغدانوفا على أن الفجوات تتوسع في اللوزتين ما يسهل إزالة هذه الحصى، وتعالج اللوزتين باشعة الليزر التي تتوغل إلى عمق 3-5 ملم، ما يؤدي إلى تعقيم اللوزتين".

وأوضح الدكتور ألكسندر مياسنيكوف، أن الخطأ الآخر هو تجاهل الشخير، خيث أن عدم الاننتباه إلى الشخير، يؤدي الى حصول مضاعفات مثل حبس التنفس أثناء النوم، بالإضافة الى عدم حصول الشخص على قسط كاف من النوم بسبب الشخير، ولا يحصل على الكمية اللازمة من الأكسجين، ما يؤدي إلى السمنة وارتفاع مستوى السكر في الدم وضعف الانتصاب.

ومن جانبها أضافت بوغدانوفا، يمكن للأطباء في الوقت الحاضر علاج الشخير وفقا للحالة باستخدام الليزر وتحت التخدير.

المصدر: RT