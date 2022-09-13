بنك القدس يقدم دعمه لعدد من المؤسسات والجمعيات في غزة

وطن: قدم بنك القدس دعمه ومساهمته لعدد من المؤسسات والجمعيات في محافظات غزة، وذلك بهدف دفع عجلة التنمية في المحافظات الجنوبية قدماً، وإحداث تغيير يلمس أثره المواطن انسجاماً مع رؤيته الاستراتيجية في المسؤولية المجتمعية.

حيث قام البنك بتقديم دعمه لجمعية الموظفين المتقاعدين في قطاع غزة وذلك من أجل المساهمة في تأمين الاحتياجات الأساسية من أدوية للمنتسبين إلى الجمعية من كبار السن حيث تُقدم الجمعية خدماتها لهذه الفئة التي تحتاج إلى رعاية واهتمام.

كما تبرع بنك القدس بمبلغ مالي لجمعية عطاء فلسطين الخيرية وذلك بهدف دعم مشاريعها الإغاثية سعيا منه لتقديم الخير والعطاء إلى الأسر العفيفة في محافظات غزة.

وعلى صعيد أخر قدم البنك تبرعه لصالح المركز الفلسطيني للقدم السكري في غزة والذي يقدم خدماته العلاجية للحالات الانسانية المرضية بالقدم السكري، وذلك بهدف حصول تلك الحالات على حقهم في العلاج وخصوصا في ظل الظروف التي يعاني منها القطاع.

وفي هذا الصدد أكد صلاح هدمي الرئيس التنفيذي لبنك القدس على أن البنك حاضر دوماً لدعم المؤسسات والجمعيات بمختلف القطاعات ضمن نطاق المسؤولية المجتمعية من جنين شمالاً إلى رفح جنوباً. منوهاً إلى أن المسؤولية المجتمعية التزام وواجب يمارسه البنك اتجاه المجتمع الفلسطيني.



يُشكل هذا الدعم إضافة هامة لمساهمات البنك المتواصلة في دعم المؤسسات والجمعيات في قطاع غزة وذلك ضمن التزامه بترك بصمة واضحة وملموسة على جميع فئات المجتمع الذي ينتمي إليه.