PalPay توقع اتفاقية تعاون مع Wheels للتوصيل للاستفادة من خدمات الدفع الإلكتروني

وطن: وقعت شركة PalPay، الشركة الرائدة لخدمات الدفع الإلكتروني، وشركة Wheels المتخصصة بتطوير أنظمة المواصلات والتوصيل، اتفاقية تعاون تهدف إلى تقديم أحدث خدمات وأنظمة الدفع الإلكتروني من شركة PalPay، بحيث يتمكن زبائن وكباتن شركة ويلز من استخدام محفظة الدفع الإلكتروني "PalPay محفظتي"، مما سيسهم في تسهيل عملية الطلب، والتقليل من استخدام الدفعات النقدية، وذلك من خلال شحن المحفظة الإلكترونية واستخدام الرصيد بشكل فوري.

وجرى توقيع الاتفاقية في مقر شركة PalPay في غزة، حيث وقعها مدير عام الشركة السيد معاوية القواسمي، والشريك المؤسس لشركة Wheels السيد ماهر صالح. وحضر مراسم التوقيع من شركة PalPay، كل من السيد هادي قوصة مساعد المدير العام لشؤون تكنولوجيا المعلومات، والسيد شفيق بالي مدير التسويق والمبيعات والسيد يوسف زيد مدير علاقات العملاء. فيما حضر السيد علي أبو حمدة مدير عمليات شركة Wheels في غزة.

وعن أهمية توقيع هذه الاتفاقية، قال السيد معاوية القواسمي أنها "تمثل نقلة مهمة في تعزيز ثقافة الدفع الإلكتروني والتقليل من استخدام النقد في قطاع خدماتي مهم وهو النقل والتوصيل". وأكد أن الاتفاقية ستسهم في إضافة خدمة نوعية إلى خدمات التوصيل تتمثل في خدمة الدفع الرقمي الآمنة والسريعة، وسيمكن شركة ويلز من تطوير خدماتها المقدمة لزبائنها من أفراد وشركات.

وأعرب القواسمي عن سعادته بتوقيع الاتفاقية مع شركة ويلز والتي حققت نجاحاً بارزاً منذ انطلاقها كشركة ناشئة، وتمكنت من توفير فرص عمل للمئات من الشابات والشباب. وأضاف أن انضمام ويلز إلى قاعدة كبيرة من شركاء PalPay المنتشرين في مختلف محافظات الوطن، سيسهم في تقديم خدمات الدفع الإلكتروني المميزة وفق أعلى برمجيات وأنظمة الأمان الرقمي إلى شريحة واسعة من المجتمع الفلسطيني، وبما يصب أيضاً في رؤية PalPay نحو التوسع في خدمة قطاعات متنوعة تجارية وخدماتية وصحية وتعليمية وغيرها، ما من شأنه أن يسهم في تطوير هذه القطاعات وتنمية قدرتها على تعزيز الاقتصاد الوطني.

كما أردف القواسمي أن هذه الشراكة مع ويلز، تواكب التوجه العالمي في توظيف حلول الدفع الإلكتروني والمحافظ الإلكترونية في خدمات التوصيل عوضاً عن الدفع نقداً، كما تتوافق مع استراتيجية شركة PalPay لضمان شمول كافة القطاعات والشرائح وتمكينهم من الوصول إلى خدمات الدفع الإلكتروني. مضيفاً أن الاتفاقية ستسهم في تطوير خدمات التوصيل التي تقدمها شركة ويلز من حيث التسهيل على زبائنها وكباتنها عمليات الطلب والدفع الإلكتروني السريع والآمن باستخدام محفظة PalPay الإلكترونية.

ومن جهته، أكد السيد ماهر صالح أهمية تطوير الحلول التكنولوجية والمالية في كافة أرجاء الوطن لما له من كبير الدور في تطوير الاقتصاد الرقمي في فلسطين وتطوير قطاع التكنولوجيا المالية. حيث سيساهم الاقتصاد الرقمي في فلسطين بخلق وظائف جديدة وربط صغار المنتجين بآليات دفع وتوصيل تساهم في تطوير اعمالهم وزيادة مبيعاتهم.

وشدد صالح على أهمية تطوير منتجات فلسطينية تكنولوجية ذات قدرة على المنافسة بالأسواق العربية ومنافسة شركات عالمية تحاول دخول الأسواق العربية واحتكارها. كما أشار إلى تركيز شركة ويلز على زيادة هامش ربح مستخدمي تطبيقات الشركة المختلفة لتطوير شراكة مبنية على المنفعة المشتركة والمساهمة في خلق وظائف مستدامة لفئة الشباب الفلسطيني. داعياً القطاع الخاص الفلسطيني إلى ضرورة دعم الشركات التكنولوجية الناشئة واستخدام خدماتها والاستثمار بها لأن الحلول التكنولوجية سيكون لها كبير الدور في تطوير مختلف القطاعات الحيوية في فلسطين.

وأوضح صالح أن الشركة، والتي توفر فرص عمل لأكثر من 800 كابتن/ة وهي شركة ناشئة مختصة بتطوير أنظمة المواصلات والتوصيل، عملت على تطوير آليات تكنولوجية لمساعدة المطاعم والزبائن على طلب وتوصيل الطعام بطريقة مؤتمتة لضبط جودة الطلب والتوصيل. كما أطلقت مؤخراً خدمة طلب سيارات الأجرة في مدينة غزة، وذلك لتحسين جودة النقل وخلق فرص عمل إضافية لملاك سيارات الأجرة.