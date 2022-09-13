تجديد الاعتقال الإداري للأسير حسن شوكة للمرة الثالثة

وطن: جددت سلطات الاحتلال الإسرائيلي الاعتقال الإداري للأسير حسن حسنين حسن شوكة ( 37 عامًا)، من بيت لحم، لمدة 6 شهور جديدة، وذلك للمرة الثالثة على التوالي.

واشار مكتب "إعلام الأسرى" إلى أن قوات الاحتلال كانت اعتقلت "شوكة" بتاريخ 15/9/2021، بعد اقتحام منزله في بيت لحم وتفتيشه، ولم يمض على إطلاق سراحه من آخر اعتقال سوى عدة شهور فقط.

وكان من المفترض إطلاق سراحه بعد يومين عقب انتهاء فترة الإداري الثانية، إلا أن سلطات الاحتلال مددت اعتقاله 6 أشهر جديدة للمرة الثالثة، بحيث أمضى حتى اليوم 12 شهرًا في الإداري.

والأسير "شوكة" اعتقل عدة مرات وأمضى في سجون الاحتلال أكثر من ثمان سنوات في اعتقالات سابقة، على خلفية انتمائه وعضويته في صفوف حركة الجهاد الإسلامي.