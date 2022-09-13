آليات الاحتلال تتوغل شرق دير البلح

وطن: توغلت، صباح الثلاثاء، آليات عسكرية احتلالية داخل أراضي المواطنين المحاذية للسياج الأمني شرقي دير البلح.

وأفادت مصادر محلية، بتوغل 9 آليات عسكرية، مسافة محدودة، انطلاقًا من بوابة "النمر" شرقي البلدة، وشرعت بأعمال تجريف داخل أراضي المواطنين باتجاه الشمال بمحاذاة السياج الأمني.

ولفتت ذات المصادر إلى أن الآليات المتوغلة هي ست جرافات وآلية قرايدر ودبابتين، يساندها من الداخل عدد آخر من الجيبات والآليات؛ مشيرًا إلى أن مزارعو المنطقة انسحبوا خشية على حياتهم.

يشار إلى أن آليات عسكرية احتلالية توغلت في ذات المنطقة أمس، وتوغل عدد آخر شرقي مدينة غزة.