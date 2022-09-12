هيئة شؤون الأسرى تُكرم اسيرين محررين

وطن: كرمت هيئة شؤون الأسرى والمحررين في محافظة جنين اليوم الاثنين، الأسيرة المحررة منى قعدان من بلدة عرابة، والتي امضت 9 سنوات في سجون الاحتلال، والأسير المحرر صالح موسى، من بلدة مركة، والذي أمضي 14 عاما في سجون الاحتلال، واللذين أفرج الاحتلال عنهما مؤخرا.

وقدم مدير عام هيئة الاسرى والمحررين في محافظة جنين، سياف ابو سيف، درع الافراج للأسيرين المحررين، ونقل تحيات وتهاني وزير هيئة شؤون الاسرى والمحررين، اللواء قدري أبو بكر لهما ووعده بزيارتهما لتهنئتهما بالحرية والافراج عنهما في أقرب فرصه.

وحضر التكريم عدد من أهالي الاسيرين، والعاملين في هيئة شؤون الأسرى.