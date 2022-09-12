محدّث| قوات الاحتلال تعتدي على المواطنين وتعتقل 4 شبان من الخليل القديمة

وطن: اعتقلت قوات الاحتلال، مساء اليوم الاثنين، 4 شبان من البلدة القديمة وحارة جابر بمدينة الخليل، واعتدت على آخرين.

وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال داهمت البلدة القديمة بمدينة الخليل واعتدت على المواطنين بالضرب وأطلقت قنابل الصوت، واعتقلت المواطنين فراس يعقوب وحيد النتشة (22 عاما) واحمد عبد الرزاق خليل فريجات (22 عاما) من قنطرة الشلودي، واقتادتهما الى أحد مراكز التوقيف والاعتقال.

وفي وقت لاحق، اعتقلت قوات الاحتلال الشابين، براء عارف جابر (31عاما) ومحمد عارف جابر (20 عاما) بعد الاعتداء عليهما بالضرب بأعقاب البنادق في حارة جابر شرق المدينة، واقتادتهما الى جهة غير معلومة.

المصدر: (وفا)