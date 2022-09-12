اصابة المواطن حافظ الهريني في هجوم للمستوطنين على قرية التوانة جنوب الخليل واعتقاله

وطن: اصيب مواطن، مساء اليوم الاثنين، جراء هجوم نفذه مستوطنون على رعاة الماشية وأهالي قرية التوانة بمسافر يطا جنوب الخليل.

وقال منسق لجان الحماية والصمود في مسافر يطا وجبال جنوب الخليل فؤاد العمور، هاجم عشرات المستوطنين المدججين بالسلاح من مستوطنة "ماعون" المقامة على اراضي المواطنين وممتلكاتهم في مسافر يطا، رعاة الماشية واهالي قرية التوانة، واطلقوا الرصاص واعتدوا عليهم بالضرب بالهراوات ورشقوهم بالحجارة وطاردوهم، ما اسفر عن إصابة المواطن حافظ الهريني بجروح واعتقاله من قبل جنود الاحتلال.

وذكر العمور، ان قوات الاحتلال اعتقلت الهريني عقب منع طواقم الهلال الاحمر اسعافه، كما عطب مستوطنون اطارات مركبة الاسعاف، على مرأى وتحت حماية جنود الاحتلال.

المصدر: (وفا)