نقل الأسير مشير الشحاتيت للمستشفى إثر تدهور صحته

وطن: نقلت سلطات الاحتلال، الأسير مشير عبد القادر الشحاتيت (36 عامًا) من سجن "عوفر" إلى مستشفى "شعاري تصيدق" في الداخل، لتدهور حالته الصحية بعد إجرائه عملية جراحية، بينما رفضت إدارة السجن إبلاغ الأسرى بأي تفاصيل عن وضعه.

وبحسب عائلته في بلدة دورا بمحافظة الخليل، فإن مشير عانى وضعًا صحيًا صعبًا في سجن عيادة الرملة، وقد كشفت الفحوصات الطبية التي أجريت له ظهور مشكلة في كريات الدم، وانخفاض في نسبة الدم والتهابات حادة، وبعد التصوير تبين أن هناك كتلة في نهاية الأمعاء الغليظة، ما استدعى لإجراء عملية جراحية عاجلة له.

من جانبها، أكدت "مهجة القدس" أن الأسير الشحاتيت، أحد الأسرى الذين واجهوا ويواجهوا سياسة الإهمال الطبي المتعمد التي تنتهجها سلطات الاحتلال بحق أسرانا في السجون، حيث عانى على مدار الشهور الماضية من ارتفاع متكرر في درجات الحرارة، واستمر ذلك قبل نقله إلى المستشفى مؤخرًا بعد أن ساء وضعه الصحي بشكل ملحوظ، وبعد ضغوطات على إدارة سجن "عوفر" تم نقله للمشفى قبل نحو 15 يومًا، علمًا أنه وقبل اعتقاله الحالي لم يكن يعاني من أي مشاكل صحية تذكر.

الجدير ذكره، أن الأسير مشير، متزوج، وأب لثلاثة أطفال، واعتقلته قوات الاحتلال بتاريخ 26/10/2020، وحولته سلطات الاحتلال للاعتقال الإداري بدون أن توجه له أي اتهام، وقد أصدر الاحتلال خلال اعتقاله الحالي، خمسة أوامر اعتقال إداريّ بحقّه، بلغ مجموعها حتى تاريخه 22 شهرًا بشكل متواصل.