صلاح الدين موسى يكتب لوطن .. اسرائيل اتخذت قرار بانهاء عهد ابو مازن، فما البديل

تصريحات رئيس هيئة الاركان لدولة الاحتلال بان ابو مازن يتحمل المسؤولية عن حالة الانهيار الامني في شمال الضفة الغربية لها ما بعدها من الناحية السياسية، المحزن المبكي ان قطاعات واسعة من شعبنا الفلسطيني يريد ان يرى نهاية لعهد ابو مازن معتقدين ان خلاص ما سينتج عنه كما اوهم الاسرائيلي عدد من الفلسطينين ومنهم قيادات فلسطينية!! ان انتهاء عهد ابو عمار سيحمل حل سياسي للقضية الفلسطينية. اللافت في الاعلام العبري وفي تصريحات قادة الامن في اسرائيل انها تجمع على ان الاجهزة الامنية الفلسطينية غير قادرة على التعامل مع ظاهرة المسلحين، فجأة اصبحت اسرائيل تتوجه للعواصم العربية والدولية طالبة التدخل لدى ابو مازن للحفاظ على الامن في جنين ونابلس، أي عملية خداع تقودها اسرائيل لتحول ملفات النضال الوطني الى دور وظيفي وامني بامتياز!!!

فجأة ظهرت صور للقسام في محافظة جنين وبدأ الاعلام العبري يصور جنين كغزة ويحرض ابو مازن ان هذه الصور تمثل خطرا على وجود السلطة، فجأة بدا الحديث عن سيطرة للجهاد الاسلامي في شمال الضفة الغربية. ويبقى السؤال ماذا تريد اسرائيل تحقيقه سياسا من هذا التحريض وهذه العملية العسكرية المستمرة؟ وهل يعني ذلك ان اسرائيل اتخذت قرارا استراتيجيا بانهاء عهد ابو مازن وبان التنسيق الامني المقدس لم تعد تكترث به اسرائيل! وما البديل لكل ذلك؟ هل لدى اسرائيل البديل؟

من يتذكر الاجواء التي حامت قبل رفع شعار عرفات هو العقبة في وجه السلام للتخلص منه تشابه الى حد كبير ما يجري اليوم مع ابو مازن ومع الاجهزة الامنية الفلسطينية، مع الاختلاف في تفاصيل الاحداث، فعرفات عليه رحمة الله كان يساوم سياسيا ويدعم المقاومة وكان هناك دعم عربي واسع ودولي متعاطف مع القضية الفلسطينية، اما ابو مازن فهو يساوم سياسيا ولا يدعم المقاومة والفلسطينين يعيشون اسوء لحظاتهم التاريخية في العلاقة مع العالم العربي والمحيط الدولي حتى على المستوى المحلي فالانقسام السياسي ما بين غزة والضفة والانقسام داخل حركة فتح والصراع على خلافة الرئيس في اشدها.

بعد زيارة بايدن للمنطقة ادرك الرئيس ابو مازن ان امريكا واسرائيل لا تريد اي تمثيل سياسي للفلسطينين ولم تعد تتحدث عن أي افق سياسي وان كان ضيقا او رمزيا، بل ان مساعد وزير الخارجية الامريكية في زيارته الاخيرة قال لكل حسين الشيخ وماجد فرج بدلا من الانشغال بالتحضير لخطوة الاعتراف بفلسطين من خلال مجلس الامن عليكم الانشغال بمهمتكم الاساسية وهي حفظ الامن في نابلس وجنين! أي ان دوركم السياسي انتهى وعليكم للحفاظ على وجودكم وبقاءكم هو مكافحة ظاهرة المسلحين ، وهذا هو الثمن الوحيد للاستمرار معكم. نعتقد ان زيارة هذا المسؤول الامريكي تعني اعلان نهاية عهد ابو مازن.

السؤال من سيكون خليفة ابو مازن؟ وهل سيكون خليفة له ام ان عهد السلطة ومنظمة التحرير قد انتهى وان عهد حماس والجهاد الاسلامي وعدد من التيارات الوطنية سيحل محل السلطة والمنظمة بالمفهوم السياسي!!! ام ان اسرائيل حضرت عدد من الشخصيات لتقود المرحلة القادمة على الصعيد الحياتي وماذا عن ترتيبات الحياة اليومية ،هناك جملة من الملاحظات يجب تسجيلها قبل الدخول بالبديل وطبيعة المرحلة المقبلة:

1. اسرائيل لم تعد تحتاج الى طرف فلسطيني للتنسيق معه حول الشؤون الانسانية والمدنية ما بين الضفة الغربية وقطاع غزة ، بل اصبحب اغلب الاحتياجات للفلسطينين تتم من خلال صفحة المنسق، فاليوم كافة المعاملات تتم الكترونيا، بالاضافة الى ان عدد واسع من الانشطة الاقتصادية والاجتماعية والطبية اصبحت تتم بتنسيق كامل مع الجهات الميدانية ليس الا.

2. اسرائيل لم تعد تهتم بالتنسيق الامني لانها باتت تدخل كل يوم الى مدن الضفة وقراها ومخيماتها، وبدأت باستخدام ادوات استخبارية وتقنية عالية الجودة واصبحت تتواصل مع عملائها على الارض بحكم الدخول المستمر، فلم يعد التنسيق الامني يهمها.

3. الرئيس ابو مازن لا يريد وقد لا يستطيع ان يصدر اوامره لاعتقال من يقاوم المحتل، وهذا الامر يتعلق بالمشروعية السياسية والوطنية، فان كان هناك افق سياسي يمكن له ان يدفع ثمن المواجهة مع المسلحين، ولكن طالما انه لا يوجد افق فاي مشروعية يمكن تحقيقها.

4. اسرائيل تؤسس لانفصال شامل عن الفلسطينين بحيث تدير شؤونهم عن بعد وكلما لزم الامر من خلال عناوين محلية. نعتقد ان اسرائيل لم تعد بحاجة لاي شكل من التنسيق الامني مع السلطة، بل على العكس ستقوم اسرائيل بوقف التنسيق معهم واجبارهم على عدم التحرك لخنقهم ومنعهم من الوصول الى أي مكان بسهولة وقد تستدعي دورا للاردن في المستقبل كحكم ووسيط دائم كما يحصل مع غزة من خلال مصر، لذا فان الهجوم على الاجهزة الامنية الفلسطينية سيزداد يوما بعد يوم وسيصبح التحريض عليها اكثر من أي وقت مضى ولم يعد أي دور تحتاجه اسرائيل من السلطة الا لزرع الفتنه وقتل الفلسطيني للفلسطيني، وهذا ما يرفضه ابو مازن لغاية الان وعلى ما يبدو سيدفع ثمنه قريبا .

اسرائيل ماضية في تصفية القضية الفلسطينية والظروف المحلية مواتية لها حيث ان حالة الاحتقان الداخلي عالية جدا فمن يعبث بشعبنا ومقدراته كثر ويتصرف عدد من المتنفذين وكأننا دولة عظمى. وللاسف ترى الناس يتفاعلون مع قضية مالية تخص الوزراء او فضيحة فساد تخص مسؤول او غيره اكثر من اهتمامهم بقضايا الاسرى والشهداء واجراءات الاحتلال، وكأن نقمتهم اصبحت على من يدير حياتهم من السلطة او حماس في غزة اكبر من نقمتهم على المحتل!!!

جزء من شعبنا لديه رغبة عارمة بالتخلص من هذه المرحلة بكل ما فيها وعلى ما يبدو ان اسرائيل تدرك ذلك ، وحماس والجهاد تجلسان على الشرفة تراقب انهيار السلطة كجسم سياسي تمثيلي على امل ان تقوم بسد الفراغ. اسرائيل واضح انها تمضي نحو البديل وتجهز له منذ فترة، وقد يكون البديل في كل محافظة يختلف عن الاخر ففي محافظة ما سيكون للبلديات والغرفة التجارية للتعامل مع حاجات الناس، اما في اخرى فمن خلال رجال على هيئة اصحاب اعمال صنعتهم اسرائيل وعززت دورهم الاقتصادي والاجتماعي وحتى الامني واصحاب المصالح الكبرى وفي محافظات قد يكون ذلك من خلال العائلات والمتنفذين فيها وتبقى رام الله عنوان النشاط الاداري ليس الا. ليس بالضرورة ان تقوم اسرائيل بخلق بديل مباشر ولنتذكر كيف تعاملت اسرائيل مع الشعب الفلسطيني بعد احتلال الاراضي الفلسطينية في العام 1967.

هل يدرك الفلسطينين ومن يتربع على رأس العمل السياسي والامني في السلطة ان اسرائيل تريد انهاء وجودهم او استبدالهم او اعلان استسلامهم!! اسرائيل لا تخرج لعمل عسكري مستمر دون تحقيق اهداف سياسية او تكتيكية لها اثار استراتيجية، فهل يمكن استدراك ما تمضى به اسرائيل، التحدي الاكبر كيف نفكر نحن كفلسطينين ، حماس والجهاد الاسلامي حسمت امرها وتعرف ماذا تريد، اما السلطة وفتح للاسف ما زال عدد من المسؤولين يتصرفون وكأن الامور تجري كالمعتاد، ان ارادت السلطة وفتح ان تستدرك وتواجه الخطط الاسرائيلية عليها ان تتوقف عن التصرف بسذاجة وتتحدث عن قوانين وانظمة وتعيينات وصوامع ومحطات طاقة شمسية وان توقف تعيين السفراء وان تشكل خلية ازمة لمواجهة ما يجري في جنين ونابلس ومناطق اخرى ، كفى عبثا في مستقبل القضية من حفنة من المتنفذين الذين لو كانوا يديرون مصلحة او قطاع خاص لما تصرفوا بهذا الاستخفاف ، وكفى لحماس وللجهاد ان يتصرفوا وكأن ما يجري من تصفية للقضية الفلسطينية امر يعنى فقط السلطة وفتح، وكفى تحريضا على بعضنا البعض، فلو ان الجهود المبذولة لتقويض بعضنا البعض صبت باتجاه الاحتلال واعوانه لما وصلنا الى هذا الحضيض.لاسباب كثيرة الناس في الضفة وغزة تريد ان تجد نفسها في مرحلة لا يوجد بها من يحكمها وليحكمها الشيطان او اسرائيل او أي دولة اخرى، ان يصل الناس الى هذه الامنية، تدرك لماذا شباب كالورد لديها الاستعداد ان تستشهد ببندقية المحتل لا ان تصوبها نحو ابناء شعبها، ويضحكنا ويبكينا كيف ان عدد من الفصائل تعمل على تبني الشهداء وهم لا علاقة لهم بهذا الفصيل او تلك الا بالقليل من المدد المالي وعدة سلاح ورصاصات من هنا او هناك، انهم فتية امنوا بالله وبفلسطين وزادهم الله ايمانا ان الشهادة طريق الخلود والخروج من اعباء الدنيا وقهر الحرمان، لذا لا تستطيع حماس ولا الجهاد ولا بالطبع فتح ان تنسب لنفسها هؤلاء الشهداء، لان اسرائيل تعرف والجمهور في جنين ونابلس يعرف انهم فتية مندفعين نحو فلسطين لا راس لهم ولا قيادة انهم تواقين للحرية وكفى ، ويبقى السؤال هل انتهى عهد ابو مازن ومن معه؟ ام سينقلب جزء ممن معه ضده، كما تم الانقلاب الناعم على الشهيد ابو عمار تحت حجج الاصلاح ومحاربة الفساد ورفض العنف؟؟؟!!!.