الاحتلال يمدد اعتقال الصحفية المقدسية لمى غوشة للمرة الخامسة

وطن: مددت محكمة الاحتلال في القدس اعتقال الصحفية المقدسية لمى غوشة للمرة الخامسة منذ اعتقالها، وستعقد لها جلسة جديدة يوم الأحد القادم

وخلال إحضار لمى للمحكمة اليوم وخروجها وهي مقيدة، أكّدت أنها محتجزة في ظروف قاسية في عزل سجن "هشارون" مع السّجناء المدنيين، وطالبت لمى بالرجوع لأولادها

يذكر أنّ لمى اُعتقلت من منزل عائلتها في الرابع من أيلول/ سبتمبر الجاري، بعد مصادرة جهازها الحاسوب، وهاتفها، وجرى تمديد اعتقالها أربع مرات، علمً أنها متزوجة وهي أم لطفلين، كما أنها طالبة دراسات عليا في جامعة بيرزيت

يشار إلى أنّ عدد الصحفيين المعتقلين في سجون الاحتلال 17 صحفيًا من بينهم ثلاث صحفيات وهن: بشرى الطويل، وطالبة الإعلام دينا جرادات، ولمى غوشة