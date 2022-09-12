موناكو يحقق فوزاً مثيراً على ليون

وطن: حقق موناكو فوزاً مثيراً على ضيفه ليون بهدفين مقابل هدف، أمس الأحد، في الجولة السابعة من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

وافتتح بينوا بادياشيلي التسجيل لفريق الإمارة، ثم أضاف زميله التشيلي غويليرمو ماريبان الثاني، وفي آخر المباراة، حاول ليون العودة في النتيجة إلا أنه اكتفى بتسجيل هدف وحيد سجله الكاميروني كارل توكو إيكامبي.

وحقق موناكو فوزه الثالث هذا الموسم جامعاً 11 نقطة في المقابل تعرض ليون للهزيمة الثانية واحتل المركز الخامس بـ13 نقطة.

المصدر: beinsports