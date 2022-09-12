وزير خارجية لبنان: بايدن طلب من لابيد إتمام اتفاق ترسيم الحدود البحرية

وطن: كشف وزير الخارجية اللبناني عبدالله بو حبيب، الاثنين، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن اتصل برئيس حكومة الاحتلال يائير لابيد وطلب منه إتمام اتفاق ترسيم الحدود البحرية.

وقال بوحبيب في مؤتمر صحفي بعد اجتماع عقده مع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي: "الجانب الأمريكي مقتنع بضرورة التوصل إلى اتفاق هذا الشهر أو الشهر المقبل"، وفق الوكالة الوطنية للإعلام.

جاء ذلك ردا على سؤال حول ما تردد عن تدخل الرئيس الأمريكي جو بايدن شخصيا في ملف ترسيم الحدود البحرية.

وأضاف: "لقد أتى (الوسيط الأمريكي أموس هوكشتاين) باقتراحات جديدة لا يمكنني الإفصاح عنها".

ولفت الى أن "هناك تقدما ولم نصل إلى النهاية الآن".

وأجرى المسؤول الأمريكي هوكشتاين زيارة إلى لبنان، الجمعة، استمرت بضع ساعات، التقى فيها الرئيس ميشال عون في قصر الرئاسة، ورئيس مجلس النواب نبيه بري في مقره غرب بيروت، ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي في مقر الحكومة وسط العاصمة.

وأعلن هوكشتاين في مؤتمر صحفي، أن هناك "تقدما ملحوظا" في مفاوضات ترسيم الحدود البحرية بين لبنان والاحتلال، معربا عن تفاؤله بالتوصل إلى اتفاق "قريبا".

والأحد نقل موقع "وللا" العبري عن مسؤولين إسرائيليين أنه "تم إحراز تقدم في المحادثات مع لبنان على الحدود البحرية"، مؤكدين وجود "فجوات وثغرات تحتاج إلى المزيد من الوقت لسدها".

من جهتها ذكرت صحيفة "معاريف" العبرية، الأحد، نقلا عن مصادر لم تسمها، أن أمريكا حصلت من تل أبيب على "تأكيد يسمونه "وديعة لابيد"، وهي تتضمن أمورا أخرى، موافقة على توصيف المنطقة البحرية المسماة "حقل قانا" كمنطقة لبنانية".