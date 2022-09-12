أطباء يكشفون علامات الشيخوخة المبكرة

وطن: أكد الدكتور توم ميتشيل أن "الاهتمام والاعتناء بأجسادنا وعقلنا، يمكننا من الاستمتاع بالحياة في جميع مراحل العمر، وحتى إذا لا يمكننا وقف عملية الشيخوخة، فإنه يمكننا إبطاؤها. ولكن إذا لاحظ الشخص أي من العلامات التالية، عليه استشارة الطبيب. لأن هذه العلامات تشير إلى عملية الشيخوخة المبكرة".

ووفقا للدكتورة ليزا ريتشاردز، إحدى العلامات المميزة للشيخوخة المبكرة، هي الالتهابات والألم المزمن، التي أصبحت للكثيرين من الأمور المعتادة.

وقالت ريتشاردز: أنه "إذا كان الشخص يعاني من الالتهاب أو احتباس السوائل وقلة النوم وآلام مزمنة، فإنه يشير إلى أنه يتقدم بالعمر أسرع مما ينبغي، ومن المرجح أن تكون هذه الأعراض ناتجة عن الأطعمة التي يتناولها، لذلك يجب أن يقلل من تناول الدهون المشبعة والكربوهيدرات المكررة والسكر الزائد في نظامه الغذائي، للتقليل من الآثار الجانبية الغذائية".

وأضافت أنه بدلا من هذه الاطعمة، عليه تناول الأطعمة الغنية بمضادات الأكسدة والحبوب الكاملة والدهون الصحية، فهي تشفي على المستوى الخلوي وتحسن وظيفة الأمعاء والمناعة والرفاهية العامة".

وأشار الدكتور ميتشيل الى أن فقدان الكتلة العضلية يعتبر من الأعراض المقلقة الأخرى للشيخوخة المبكرة.

وقال أن الكتلة العضلية تبدأ بالتقلص في الثلاثين من العمر، وتتسارع مع التقدم بالعمر، اذ ان هنالك عدة أسباب لتسارعها، بما فيها إنتاج الهرمونات مثل هرمون التستوستيرون وهرمون النمو وكذلك انخفاض كمية الخلايا العضلية، وتتسارع هذه العملية بسبب التغذية السيئة وقلة النشاط البدني وبعض الأدوية والعقاقير.

وأضاف أن مظهر الجلد يبدأ بالتغير، ويعتبر فقدانه مرونته، علامة من علامات الشيخوخة المبكرة، اذ يؤدي إلى ظهور تجاعيد مبكرة والبقع العمرية وتقشره، وقد يكون هذا بسبب عوامل خارجية مثل التدخين والتعرض فترات طويلة لأشعة الشمس، لذلك ينصح باستخدام كريم واق من الشمس وممارسة التمارين الرياضية وتناول الأطعمة الصحية.

وأشار ميتشيل، إلى أن تساقط الشعر بكثرة في مرحلة الشباب ومتوسط العمر، يعتبر من علامات الشيخوخة المبكرة، كما أن هشاشة العظام وضعفها في متوسط العمر هي من علامات الشيخوخة المبكرة أيضا.

وأضاف الى أن قلة النوم تشير إلى تسارع عملية الشيخوخة، لأنه مع التقدم بالعمر ينخفض إنتاج الجسم للهرمونات التي تساعد على النوم جيدا.

المصدر: RT