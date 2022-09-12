جمعية بيت لحم العربية للتأهيل تنجح بإجراء عمليات الانزلاق الغضروفي "الديسك" من خلال تقنيات الجراحة بالتداخل المحدود وباستخدام المنظار الجراحي

وطن: نجح الدكتور حنا خمشتا في مستشفى جمعية بيت لحم العربية للتأهيل بإجراء عمليات الانزلاق الغضروفي "الديسك" من خلال تقنيات الجراحة بالتداخل المحدود وباستخدام المنظار الجراحي minimally invasive endoscopy assisted spine surgery مما يقلل من الم المريض ومدة مكوثه بالمشفى.

وقال بيان صحفي صادر عن العلاقات العامة بمستشفى الجمعية العربية ان طواقمها نجحت مؤخرا بإجراء عملية استئصال الانزلاق الغضروفي المعروفة باسم الديسك باستخدام المنظار الجراحي وتقنيات التداخل المحدود مما يخفف من الالام لدى المرضى ويقلل من مدة بقاء المرضى في المشفى او الرعاية المنزلية حيث يعتبر هذا النجاح نقلة نوعية لعمل المشفى وتطورها من حيث الطواقم المتخصصة والمعدات.

وفي هذا الإطار قال جراح الأعصاب في مستشفى الجمعية العربية للتأهيل الطبيب حنا خمشتا، بأن عملية استئصال الانزلاق الغضروفي "الديسك" باستخدام هذه التقنيات تعتبر من العمليات الجديدة على مستوى فلسطين.

وأضاف خمشتا ان اجراء عمليات الانزلاق الغضروفي بهذه التقنية يتم عن طريق عمل جروح صغيرة جدا عن طريق الولوج والوصول للانزلاق الغضروفي من داخل عضلات الظهر ولا يوجد حاجة لقطع الاغشية واماكن ارتباط العضلات بالعمود الفقري كما في العمليات التقليدية. وتسمح هذه التقنية ايضا بإجراء عمليات توسيع القنوات العصبية.

وأشار د خمشتا الى أن أبرز ميزات هذه العملية انها تجعل إقامة المريض بالمستشفى أقل، مقارنة بالجراحة المفتوحة مضيفا بأن الآلام التي يشعر بها المريض بعد العملية أقل، ويستطيع المريض العودة لممارسة حياته الطبيعية بشكل أسرع.