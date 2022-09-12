أسعار لاذعة..الوقود في ألمانيا الأغلى ثمناً مقارنة بدول الاتحاد الأوروبي

وطن: أصبح الوقود في ألمانيا مرة أخرى أغلى ثمنا مما هو عليه في جميع البلدان المجاورة لها في الاتحاد الأوروبي، مع انتهاء خفض أسعار الوقود بنهاية أغسطس الماضي،

فقد أعلن مكتب الإحصاء الاتحادي في مقره بمدينة فيسبادن اليوم الاثنين أنه في 5 سبتمبر الجاري، بلغ متوسط الأسعار اليومية في ألمانيا 07ر2 يورو للتر البنزين الممتاز فئة "إي 5" و16ر2 يورو للتر الديزل.

وكان سعر البنزين الممتاز مقاربا للسعر في ألمانيا فقط في الدنمارك (04ر2 يورو) وهولندا (01ر2 يورو).

وفي المقابل، بلغ سعر البنزين الممتاز في بولندا 38ر1 يورو للتر، والديزل 61ر1 يورو للتر.

وخفضت ألمانيا الضرائب على البنزين والديزل خلال الفترة بين حزيران/يونيو حتى أغسطس الماضي، ما تسبب في انخفاض الأسعار في محطات البنزين، حيث تراجع سعر لتر البنزين الممتاز بمقدار 16ر35 سنت، والديزل بمقدار 71ر16 سنت.

وكان مدى تمرير الإعفاء الضريبي فعليا للعملاء النهائيين محل نزاع. ويُجرى تطبيق معدلات الضرائب العادية على الوقود منذ الأول من أيلول/سبتمبر الجاري، وبالتالي أصبحت ألمانيا مجددا من أغلى الدول في الاتحاد الأوروبي في أسعار الوقود.

وبحسب بيانات المكتب، لا تزال أسعار الوقود بوجه عام أعلى مما كانت عليه قبل بدء الحرب الروسية في أوكرانيا. ففي 21 فبراير 2022 كان سعر لتر البنزين من فئة "إي 5" يبلغ في المتوسط 80ر1 يورو للتر في ألمانيا و66ر1 يورو للتر بالنسبة للديزل. وكان الديزل الوقود الأغلى في مارس الماضي.