سيناتور أمريكي يعترف: ساعدنا أوكرانيا في هجومها المضاد

وطن: أقر مارك وارنر رئيس لجنة الاستخبارات بمجلس الشيوخ الأمريكي، بأن الهجوم المضاد للقوات الأوكرانية كان نتيجة عمل الاستخبارات الأمريكية مع الزملاء الأوكرانيين والبريطانيين.

وأضاف السيناتور في مقابلة مع CNN: "جزء من هذا التقدم الأوكراني هو نتيجة الدعم الهائل من الولايات المتحدة وحلفائنا في الناتو. وهو كذلك جزئيا نتيجة لعمل استخباراتنا مع الأوكرانيين ومع أصدقائنا، ولا سيما البريطانيين".

ووفقا له، تنجح هيئات الاستخبارات الأمريكية والبريطانية "في إبقاء القوات الروسية في حالة توتر".

في وقت سابق، نقلت صحيفة نيويورك تايمز، عن مسؤولين أمريكيين لم تسمهم، أن الاستخبارات الأمريكية، وفي إطار زيادة التعاون مع أوكرانيا، قدمت المشورة لسلطات كييف بخصوص الهجوم المضاد على اتجاه خاركوف.