قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات في الضفة

وطن: شنت قوات الاحتلال حملة اعتقالات في الضفة الغربية.

وقالت مصادر محلية ان قوات الاحتلال شنت حملة اعتقالات في محافظات عدة طالت عدد من المواطنين عُرف منهم:

المحرر سليمان أبو غوش- مخيم قلنديا

نور عزات- مخيم قلنديا

المحرر الصحفي ياسين أبو لفح- نابلس

عبد الرازق بداونة- مخيم عايدة شمال بيت لحم

أسيد أبو شعيرة- مخيم عايدة

أحمد طقاطقة- بيت لحم

محمد عليان- مخيم الجلزون

رزق حج علي- جماعين جنوب نابلس

الجريح محمد محمود أبو بكر- يعبد

المحرر مجد زاهي السعدي- جنين

عمر الحيزي- مخيم الأمعري

يوسف العجلوني- الخليل

اسماعيل النطاح- الخليل

رسلان مسالمة- بلدة اذنا غرب الخليل

محمد الرجبي- بلدة بيت عوا جنوب الخليل

بهاء غيث- الخليل

ريان الرجبي- الخليل

أحمد الرجبي- الخليل

المصاب مصطفى أكرم القنبع- جنين

هاني أكرم القنبع- جنين

سامر أكرم القنبع- جنين

فريد محمد أمارة- جنين