قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات في الضفة
وطن: شنت قوات الاحتلال حملة اعتقالات في الضفة الغربية.
وقالت مصادر محلية ان قوات الاحتلال شنت حملة اعتقالات في محافظات عدة طالت عدد من المواطنين عُرف منهم:
المحرر سليمان أبو غوش- مخيم قلنديا
نور عزات- مخيم قلنديا
المحرر الصحفي ياسين أبو لفح- نابلس
عبد الرازق بداونة- مخيم عايدة شمال بيت لحم
أسيد أبو شعيرة- مخيم عايدة
أحمد طقاطقة- بيت لحم
محمد عليان- مخيم الجلزون
رزق حج علي- جماعين جنوب نابلس
الجريح محمد محمود أبو بكر- يعبد
المحرر مجد زاهي السعدي- جنين
عمر الحيزي- مخيم الأمعري
يوسف العجلوني- الخليل
اسماعيل النطاح- الخليل
رسلان مسالمة- بلدة اذنا غرب الخليل
محمد الرجبي- بلدة بيت عوا جنوب الخليل
بهاء غيث- الخليل
ريان الرجبي- الخليل
أحمد الرجبي- الخليل
المصاب مصطفى أكرم القنبع- جنين
هاني أكرم القنبع- جنين
سامر أكرم القنبع- جنين
فريد محمد أمارة- جنين