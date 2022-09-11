ريال مدريد يهزم مايوركا ويستعيد صدارة "الليغا" من برشلونة

وطن: استعاد نادي ريال مدريد، حامل اللقب، صدارة الدوري الإسباني لكرة القدم "الليغا" بفوزه على ضيفه ريال مايوركا بنتيجة 4-1، اليوم الأحد، في المرحلة الخامسة.

وكان مايوركا سباقا للتسجيل عن طريق مهاجمه فيدات موريكي في الدقيقة 35، قبل أن يرد النادي الملكي بأربعة أهداف من توقيع فيديريكو فالفيردي، فينيسيوس جونيور، رودريغو، وأنتونيو روديغر في الدقائق 45 و72، و89، و90 تواليا.

ورفع ريال مدريد رصيده إلى 15 نقطة في صدارة "الليغا" متقدما بفارق نقطتين عن أقرب منافسيه، غريمه برشلونة، الفائز أمس السبت على قادش برباعية دون رد.

في المقابل، تجمد رصيد مايوركا عند خمس نقاط في المركز الـ13.

المصدر: RT