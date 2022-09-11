تظاهرة في المزرعة بالداخل الـمحتل ضد الجريمة وتواطؤ شرطة الإحتلال

وطن: تظاهر المئات في بلدة المزرعة بالجليل الغربي في الداخل المحتل ، مساء اليوم الأحد، ضد الجريمة في المجتمع العربي وتنديدا بتقاعس اشرطة الاحتلال الإسرائيلي في التعامل معها.

وأغلق المتظاهرون شارع "4" قرب البلدة، رافعين الشعارات المنددة بتواطؤ شرطة الاحتلال الإسرائيلي واستهتارها بما يحدث من جرائم أودت بحيات العديد من الأشخاص.

وجاءت التظاهرة في أعقاب جريمة القتل التي وقعت مساء يوم الجمعة الماضي في البلدة، وأودت بحياة شاب.

ويشهد المجتمع العربي تصاعدا خطيرا في أحداث العنف وجرائم القتل، في الوقت الذي تتقاعس فيه شرطة الاحتلال الإسرائيلي عن القيام بدورها في لجم هذه الظاهرة التي باتت تهدد مجتمعا بأكمله، حيث ارتفعت حصيلة ضحايا جرائم القتل في البلدات العربية منذ مطلع العام الجاري ولغاية الآن، إلى 73 قتيلا بينهم 9 نساء.