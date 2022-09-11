طوباس: وقفة دعم وإسناد للأسرى المرضى في سجون الاحتلال

وطن: شارك مواطنون من محافظة طوباس، مساء اليوم الأحد، في وقفة دعم وإسناد للأسرى المرضى في سجون الاحتلال الإسرائيلي، أمام دوار الشهداء بالمدينة، بدعوة من لجنة التنسيق الفصائلي، ونادي الأسير، وهيئه شؤون الأسرى والمحررين، وفعاليات المحافظة.

وأكد محافظ طوباس يونس العاصي، في كلمته خلال الوقفة، ضرورة مشاركة كافة فئات شعبنا في فعاليات دعم الأسرى والوقوف إلى جانبهم لإبقاء قضيتهم حية، "فالأسرى ضحوا بحريتهم وأغلى ما يملكون في سبيل القضية ودفاعا عن الشعب الفلسطيني"، مؤكدا أن القيادة الفلسطينية تتابع قضية الأسرى على مختلف الأصعدة.

وأشار إلى أن الاحتلال يتعمد الإهمال الطبي بحق الأسرى المرضى، في مخالفة لمبادئ حقوق الإنسان، ما يؤدي إلى تفاقم معاناتهم ووصولهم لمراحل الخطر.

بدوره، دعا مدير نادي الأسير في طوباس كمال بني عودة مؤسسات المجتمع الدولي إلى التدخل الفوري والعاجل لتخفيف المعاناة عن الأسير المصاب بالسرطان ناصر أبو حميد، وجميع الأسرى المرضى.

وأشار إلى أن التقارير الطبية الصادرة مؤخرا حول وضع الأسير أبو حميد تؤكد أنه وصل إلى مراحل صعبة جدا من المرض، لافتا أن إدارة سجون الاحتلال تنتهج سياسة القتل البطيء بحق الأسرى المرضى من خلال الإهمال الطبي الذي يتعرضون له، خاصة الـ 17 أسيرا الذين يقبعون في عيادة "سجن الرملة" وعلى رأسهم الأسير ناصر أبو حميد.

كما تطرق بني عودة للوضع الصحي الصعب للأسير المصاب والمقعد خالد الشاويش من بلدة عقابا، الذي يقبع أيضا في عيادة "سجن الرملة".

وفي كلمة لجنة التنسيق الفصائلي، أكد باسل منصور أهمية الالتفاف الشعبي حول قضية الأسرى، داعيا إلى توحيد الجهود لدعم قضيتهم على كافة الأصعدة المحلية والعربية والدولية، لفضح انتهاكات الاحتلال بحقهم.

ودعا منصور المؤسسات القانونية والدولية إلى الضغط على الاحتلال لوقف معاناة الأسرى المرضى الذين تتعرض حياتهم للخطر وحقوقهم للانتهاك.