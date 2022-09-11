"لوشيه فلسطين" تضع خطتها للأنشطة القادمة

وطن: عقدت مؤسسة "لوشيه فلسطين"، بالأمس السبت، لقاءً تحضيريّا في رام الله، لإطلاق أنشطتها القادمة قريبًا، بتوزيع مهام تطوعية لخدمة المجتمع المحلي.

وشارك في اللقاء مجموعة من الشبان والشابات من مختلف المحافظات الفلسطينية، الذين ناقشوا وتبادلوا الأفكار حول تلك الأنشطة، على المستويين المحلي والدولي، وسبل المشاركة فيها.

وتعمل "لوشيه فلسطين" في مجال الحريّات وحقوق الإنسان، خصوصًا حرية التعبير، من خلال ملصقات إبداعية تحاكي الواقع، وتعقد مجموعة من ورش العمل والتدريبات في هذا الجانب، كما ووضعت ورش عمل منتقاة بحسب حاجة المتطوعين والمجتمع المحلي للعام الجاري، ستعقد في مناطق متعددة فلسطينية.