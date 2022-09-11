الاحتلال يجدد "الإداري" للطالب الجامعي أواب فؤاد يعاقبة من كفر راعي

وطن: جددت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، الاعتقال الإداري للمعتقل أواب فؤاد يعاقبة من بلدة كفر راعي جنوب جنين، للمرة الثانية.

وأفادت عائلة المعتقل، بأن محكمة الاحتلال في معسكر سالم جددت اعتقال نجلها لمدة خمسة شهور، وهو يقبع حاليا في سجن النقب الصحراوي.

يشار إلى أن المعتقل يعاقبة طالب في الجامعة العربية الأمريكية سنة ثانية طب بشري، واعتقل بتاريخ 13/4/2022، وكان قد حصل على منحة دراسية في تونس إلا أن الاحتلال منعه من السفر.