محكمة أريحا تمدد اعتقال الصحفي محمد عتيق 10 أيام أخرى "لاستكمال التحقيق"

وطن: قال المحامي شاكر طميزة، إن محكمة أريحا مددت توقيف الصحفي محمد عتيق عشرة أيام أخرى "لاستكمال التحقيق".

وأشار طميزة إلى أن الملف التحقيقي الذي تعده النيابة العامة لا يحوي شيئا جديا متعلقا بالتهمة الموجهة لعتيق، وهي "حيازة السلاح دون ترخيص"، والتي تستخدم بهدف تمديد الاعتقال لأطول فترة ممكنة في الاعتقالات السياسية.

وقال إن عتيق لم تتم مصادرة سلاح من منزله ولم يكن ضمن المضبوطات الخاصة به أي سلاح، بل تم مصادرة كاميرا وأجهزة حاسوب وهواتف نقالة تعود له ولعائلته.