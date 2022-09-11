الأطباء يحددون أفضل المشروبات وأكثرها فائدة للأمعاء

وطن: يعتبر الأطباء عصير البنجر (الشمندر)، من أفضل المشروبات، وأكثرها فائدة للأمعاء، ولكن في نفس الوقت، يحذر الأطباء من التأثير السلبي لعصير البنجر في حالة أمراض التهاب الحويضة والكلية والتهاب كبيبات الكلى وقرحة الأثني عشرية والمعدة.

ووفقا لجين بوينينغ، ممثلة أكاديمية التغذية وعلم التغذية، إن تناول مشروبات صحيحة في الصباح يسمح ليس فقط بالشعور بالحيوية والنشاط، بل ويحافظ على صحة الأمعاء أيضا.

وتنصح بوينينغ الجميع أيضاً بشرب كوب من الماء في الصباح، لأنه ينشط الجهاز الهضمي ويمنع الإمساك.

المصدر: RT