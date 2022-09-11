نيمار يقود باريس سان جيرمان للفوز على بريست

وطن: فاز باريس سان جيرمان على ضيفه بريست بهدفٍ مقابل لا شيء، أمس السبت، في الجولة السابعة من الدوري الفرنسي لكرة القدم، حيث سجل النجم البرازيلي نيمار هدف المباراة الوحيد.

ويحتل باريس سان جيرمان صدارة الـ"ليغ 1" بـ19 نقطة من 6 انتصارات وتعادل وحيد.

وعلى ملعب "فيلودروم"، قلب مارسيليا تخلفه أمام ليل بلا شيء مقابل هدفٍ واحد، إلى فوز بهدفين مقابل هدف.

افتتح البرازيلي اسمايلي التسجيل للضيوف، لكن مارسيليا أدرك التعادل بواسطة مهاجمه التشيلي ألكسيس سانشيز، ثم سجل صامويل جيغو هدف الفوز.

المصدر: beinsports