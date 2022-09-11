مستوطنون بحماية الجيش يقتحمون الحرم الابراهيمي بالخليل

وطن: اقتحمت مجموعة من المستوطنين برفقة قوات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الاحد، الحرم الابراهيمي الشريف بمدينة الخليل.

وقال مدير الحرم الابراهيمي الشريف غسان الرجبي، إن مجموعة من المستوطنين برفقة قوات الاحتلال اقتحموا قسم ومصلى الاسحاقية بالحرم الابراهيمي تزامنا مع صلاة الظهر.

وأضاف الرجبي، ان سدنة الحرم الابراهيمي الشريف حاولوا منع مجموعة من المستوطنين يرتدون لباسا فاضحا، من الدخول الى مصلى الاسحاقية، وذلك برفقة قوات الاحتلال التي وفرت الحماية لهم وقامت بتسهيل عملية اقتحامهم، في انتهاك فاضح لدور العبادة وخصوصية المسلمين. موضحا، ان الحرم يتعرض بشكل متواصل لعمليات الاقتحام من قبل المستوطنين، ويتم السماح لم يسمى "السياح اليهود" من اقتحام أروقته.