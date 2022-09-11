تشييع جثمان الشهيد ابو جلدة في جنين

وطن: شيّعت جماهير غفيرة في محافظة جنين، اليوم الأحد، جثمان الشهيد الشاب حمد مصطفى أبو جلدة (24 عاما) من مخيم جنين إلى مثواه الأخير.

وانطلق موكب التشييع من أمام مستشفى الشهيد خليل سليمان الحكومي، بعد إلقاء نظرة الوداع الأخيرة عليها باتجاه المخيم، حيث نقل جثمانه إلى المسجد وأدى المشيعون الصلاة على جثمانه، قبل أن يوارى الثرى الى مثواه الاخير.

يذكر ان الشاب ابو جلدة كان قد اصيب، الأسبوع الماضي برصاص الاحتلال في البطن، وخضع لعمليتين جراحيتين، لكن عانى من مضاعفات خطيرة جراء تمزق في الاوعية الدموية الرئيسية والامعاء والعمود الفقري، واستشهد فجر اليوم متاثرا باصابته الخطيرة.