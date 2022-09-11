الاحتلال يهدم خيام عائلة الدبسان في النقب

وطن: هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلية، صباح اليوم الأحد، خيام عائلة الدبسان في منطقة النقب، جنوبي فلسطين.

وكان أبناء عائلة الدبسان قد تظاهروا أمام مكاتب ما تسمى "سلطة تطوير النقب"، يوم الخميس الماضي، احتجاجا على الضائقة السكنية، ومن أجل البقاء في منطقة "أم علق"

وأصدرت سلطات الاحتلال قبل أيام، أوامر تقضي بهدم خيام عائلة الدبسان.

وباشرت لجنة التوجيه العليا لعرب النقب المنبثقة عن لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية مسارا نضاليا مع عائلة الدبسان ودعمها من أجل البقاء في منطقة "أم علق".

(المصدر- عرب 48)