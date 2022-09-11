بنك الإسكان يعلن عن رابحي الشهر الثاني من حملة الدفع الإلكتروني من خلال تطبيق "إسكان موبايل"

وطن للانباء- أعلن بنك الإسكان عن أسماء الرابحين في جوائز حملته "كيف ما تدورها انت الكسبان" والمخصصة لخدمة الدفع الإلكتروني من خلال تطبيق إسكان موبايل، حيث فاز معتز احمد مصطفى أبو جبر من فرع رام الله بجائزة الشهر الأول وهي عبارة عن جهاز IPhone 13 Pro Max، بالإضافة إلى 5 جوائز نقدية قيمة كل منها 500 شيكل فاز بها كل من دانا سامي محمد بدير من فرع طولكرم، أسامة محمد شفيع مصلح من فرع بيرزيت، عباده عبد الكريم احمد بزرة من فرع رفيديا، علياء رأفت محمد سماره من فرع نابلس، محمد عبد الله مسلم أبو علان من فرع الظاهرية.

وتهدف الحملة لتشجيع عملاء البنك على الاطلاع والتحكم بكافة الخدمات والمميزات البنكية من أي مكان وفي أي وقت من خلال التطبيق البنكي إسكان موبايل؛ والذي يمكن من خلاله دفع الفواتير، شراء القسائم الإلكترونية، وشحن الأرصدة دون الحاجة للذهاب لنقاط الدفع والشحن، بحيث أن القيام بأحد هذه العمليات سيتيح للعميل الدخول بالسحب على الجوائز الشهرية.

وتشمل هذه الحملة جميع العملاء القدامى والجدد في كافة الفروع، إذ يشترط للدخول في السحب أن يقوم العميل بدفع فاتورة واحدة (على الأقل) من خلال تطبيق "إسكان موبايل" بحيث تعتبر كل عملية دفع عن طريق التطبيق فرصة إضافية للعميل لزيادة فرص الربح، علما أن الحملة بدأت بتاريخ 01/07/2022 وتستمر لغاية 31/10/2022.

ومن جانبه أكد المدير الإقليمي السيد أسامة حرز الله ، حرص البنك الدائم على تقديم منظومة من الخدمات المصرفية المبتكرة، والاستثمار في تبني أحدث ما تقدمه تقنيات التكنولوجيا الرقمية في عالم الصناعة المصرفية، وتوفير أفضل الخدمات المصرفية المميزة لعملاء البنك في عالم التحول الرقمي، وأشار أنه من خلال الخدمة سيتمكن عملاء البنك من الاستعلام وتسديد كافة أنواع الفواتير من الكهرباء والمياه والاتصالات والإنترنت، وأقساط الجامعات بالإضافة إلى شحن الهواتف النقالة وغيرها، دون تكلفة إضافية على المستخدم ودون وقت أو جهد أو زيارة فروع البنك او الشركات المزودة لتلك الخدمات، وإضافة الى ذلك سيقوم البنك بإعطاء كافة العملاء مستخدمي التطبيق ميزة الدخول بالسحب على الجوائز الشهرية تحفيزا وتقديرا لهم.

ومن الجدير بالذكر بأن بنك الإسكان يقدم خدماته من خلال سلسلة فروعه ال 15 والمنتشرة بالضفة الغربية وقطاع غزة، بالإضافة الى باقة من خدماته الالكترونية كخدمة إسكان موبايل وإسكان اونلاين والتي تساعد على التعامل المصرفي الأمثل وضمن أفضل المعايير الرقابية العالمية، ويقدم أيضا مجموعة مميزة من البطاقات الائتمانية والتي تمتاز بالخاصية اللاتلامسية، وبطاقات الدفع المباشر والتي تتيح لعملاء البنك سداد قيمة مشترياتهم بدون أي عمولات ومن كافة المتاجر في فلسطين.