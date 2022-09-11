استشهاد الشاب حمد أبو جلدة من مخيم جنين متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال

وطن: أعلن مستشفى الشهيد خليل سليمان الحكومي في جنين، فجر اليوم الأحد، استشهاد الشاب حمد مصطفى أبو جلدة (24 عاما) من مخيم جنين، متأثرا بإصابته الحرجة برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، قبل عدة أيام.

وكان الشهيد ابو جلدة، وهو من قادة كتائب شهداء الاقصى، اصيب برصاص الاحتلال خلال الاشتباكات التي شهدتها مدينة جنين حين حاصر جيش الاحتلال وهدم منزل عائلة الشهيد رعد خازم منفذ عملية "ديزنغوف".

وافادت مصادر طبية ان الشاب ابو جلدة كان اصيب برصاص الاحتلال في البطن، وخضع لعمليتين جراحيتين، لكنه اصيب بمضاعفات خطيرة جراء تمزق في الاوعية الدموية الرئيسية والامعاء والعمود الفقري تسبب به رصاص الاحتلال، واستشهد فجر اليوم متاثرا باصابته الخطيرة.

هذا واعلن الاضراب الشامل في جنين حدادا على روح الشهيد حمد أبو جلدة.