باريس سان جيرمان يهزم بريست ويستعيد صدارة الدوري الفرنسي

وطن: عاد نادي باريس سان جيرمان إلى صدارة الدوري الفرنسي لكرة القدم بفوزه على ضيفه بريست بهدف دون رد اليوم السبت، لحساب المرحلة السابعة من المسابقة.

ويدين الفريق الباريسي بالفضل في هذا الفوز لنجمه البرازيلي نيمار دا سيلفا، الذي سجل الهدف الوحيد في المباراة في الدقيقة 30.

وشهدت المباراة إهدار مهاجم نادي بريست، الدولي الجزائري إسلام سليماني، ركلة جزاء.

وبهذا الفوز، رفع سان جيرمان رصيده إلى 19 نقطة في الصدارة متقدما بفارق نقطتين عن أقرب منافسيه لانس، بينما تجمد رصيد بريست عند خمس نقاط في المركز الـ17.

المصدر: RT