توقف مباراة برشلونة وقادش بسبب حالة صحية

وطن: قرر حكم مباراة برشلونة وقادش الجارية الآن ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الإسباني لكرة القدم إيقاف اللعب، بسبب تعرض أحد المشجعين لأزمة قلبية.

وطالب اللاعبون الحكم بإيقاف المباراة، وبدأ التحرك لإسعاف المصاب في مدرجات ملعب "رامون دي كارانزا".

وبعد توقف المباراة لـ15 دقيقة، غادر لاعبو الفريقين الملعب وتوجهوا إلى غرفة خلع الملابس في انتظار صدور قرار رسمي بشأن استكمال المباراة أو تأجيلها إلى وقت لاحق.

وذكرت شبكة "بي إن سبورتس" أن المسعفين نجحوا في إسعاف المشجع المصاب، لكن تأخر استكمال المباراة بسبب تعرض مشجع ثان لأزمة صحية.

وعاد اللاعبون لاحقا إلى الملعب وقاموا بعملية الإحماء استعدادا لإكمال المباراة.

وأعلن نادي برشلونة على حسابه في موقع "تويتر" أن المباراة ستستأنف في تمام الساعة 18:05 بتوقيت غرينيتش.

المصدر: روسيا اليوم