شركة المشروبات الوطنية كوكاكولا/كابي توزع أكثر من 6 آلاف حقيبة مدرسية

وطن: أنهت شركة المشروبات الوطنية كوكاكولا/كابي توزيع أكثر من ست آلاف حقيبة مدرسية في مختلف محافظات الضفة الغربية وقطاع غزة ضمن حملة العودة للمدارس للعام الدراسي 2022-2023، وذلك بالتعاون مع عددٍ من الجمعيات الخيرية والمؤسسات المعنية بالأطفال والأيتام والعائلات المستورة.

ونجحت الحملة بتوزيع نحو ست آلاف حقيبة مدرسية على الطلبة بالتعاون مع المؤسسات والجمعيات الخيرية في مختلف المحافظات؛ 3500 حقيبة مدرسية كانت من نصيب طلبة المدراس في محافظات قطاع غزة وما يزيد عن 2500 حقيبة مدرسية للطلبة في محافظات الضفة الغربية، وتستهدف الحملة الطلبة المرضى والأيتام والعائلات المستورة.



ومع اختتام هذه الحملة، قال المدير العام لشركة المشروبات الوطنية كوكاكولا/كابي السيد عماد الهندي "إن بداية العام الدراسي الجديد في ظل الظروف الاقتصادية التي تمر بها فلسطين يحتم علينا التكاتف مع المؤسسات والجمعيات لمساندة الطلبة والعائلات المستورة ودعم العملية التعليمية"، مضيفاً أن شركة المشروبات الوطنية كوكاكولا/كابي تكرس جهودها لدعم طلبة المدارس وتسعى لحصول الطلبة على بداية مثالية للعام الدراسي.

كما أكد الهندي على أهمية هذه الحملات التي من شأنها دعم الطلبة والعملية التعليمية وتحفيزهم وتشجيعهم على التوجه للمدارس ويؤكد على دور الشركة المتواصل في دعم القطاع التعليمي في فلسطين، مبيناً أن شركة المشروبات الوطنية تسعى لتذليل العقبات أمام الطلبة من الفئات الأقل حظاً في المجتمع والسعي لدمجهم في مدارسهم بالشكل الذي يضمن لهم عمليةً تعليميةً سلسلة وميسرة.

وفي ذات الإطار، أثنى مدير جمعية مديد الخيرية السيد أحمد دويكات على جهود شركة المشروبات الوطنية بإنجاز هذه الحملة، موضحاً أن أثر الحملة على الطلبة المستفيدين سيكون واضحاً مع بداية العام الدراسي الجديد، مشدداً على أهمية تحويل هذه الحملات إلى تقليدٍ سنوي لمؤسسات القطاع الخاص لما تحققه الحملات من مساهمة في مساعدة الأطفال من الفئات الأقل حظاً في المجتمع.

كما عبّر مدير عام مؤسسة بسمة أمل السيد سامي الجوجو عن شكره لشركة المشروبات الوطنية لالتزامها بدعم الأطفال وطلبة المدارس خاصةً المرضى والأيتام في ظل الظروف الاقتصادية والمعيشية الصعبة التي تعاني العائلات الفلسطينية منها في قطاع غزة، ومساهمة هذه الحملة بتشجيع الطلبة على بدء الدراسة إلى جانب الدور المهم لمثل هذه المبادرات بتوفير لوازم الدراسة الأساسية في ظل صعوبة الوضع الاقتصادي.

وتحرص شركة المشروبات الوطنية بشكل سنوي على تنفيذ حملة العودة للمدارس والوصول لأكبر قدرٍ ممكن من الطلبة لدعم العملية التعليمية ضمن مساهماتها المجتمعية، إذ تحتل قضايا التعليم صدارة اهتمامات الشركة سواء عبر توفير لوازم الدراسة والحقائب المدرسية أو دعم المدارس والمؤسسات التعليمية لتوفير بيئةٍ تعليميةٍ سليمة.