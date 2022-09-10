فصائل العمل الوطني في جنين تطالب بالضغط على الاحتلال للإفراج عن المعتقل أبو حميد

وطن: أكد ممثلو فصائل العمل الوطني في جنين خلال اجتماعهم، مساء اليوم السبت، على استمرار الفعاليات المساندة للمعتقل المريض ناصر أبو حميد، الذي يعاني أوضاعا صحية صعبة.

كما طالب المجتمعون الدول الصديقة وكافة أحرار العالم بالضغط على حكومة الاحتلال الإسرائيلي للإفراج الفوري عن المعتقل أبو حميد، في ظل التدهور الشديد الذي طرأ على صحته، نتيجة سياسة الإهمال الطبي داخل معتقلات الاحتلال.

ودعا المجتمعون الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن إلى الاستجابة لنداء شعبنا الفلسطيني والمتمثل بتنفيذ حقنا بتقرير المصير، وتحمل مسؤولياتهم والتزاماتهم في وقف انتهاكات الاحتلال ومستوطنيه بحق شعبنا الأعزل.

وهنأت فصائل العمل الوطني في جنين شعبنا بانتصار الحركة الأسيرة على إدارة معتقلات الاحتلال، والتي رضخت لمطالبهم نتيجة لإرادة المعتقلين الصلبة ووحدة الموقف الفلسطيني المساند لهم وحضور قضيتهم في أوساط شعبنا.