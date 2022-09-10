الاحتلال يقتحم دير نظام شمال غرب رام الله

وطن: اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، قرية دير نظام شمال غرب رام الله.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت القرية، وداهمت أحد المنازل، دون أن يبلغ عن اعتقالات.

وتشهد قرية دير نظام اعتداءات متكررة من قوات الاحتلال الإسرائيلي، كان آخرها التهديد بإغلاق مدرسة القرية الثانوية المختلطة، قبل أيام، بعد محاصرتها ومداهمتها والاعتداء على طاقم الإدارة والمعلمين، بالإضافة إلى الإغلاق المتكرر لمدخل القرية بالبوابة الحديدية وإعاقة حركة المواطنين.