وفاة شاب واصابة آخر بحادث سير ذاتي غرب سلفيت

وطن: لقي الشاب أيهم علي طه (20 عاماً) من بلدة بديا، مصرعه واصيب اخر بجروح خطيرة، فجر اليوم السبت جراء بحادث سير

ووقع الحادث عند سدة قراوة بني حسان غرب سلفيت.

وذكر الناطق الإعلامي باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات، إن حادث سير ذاتي وقع بين مركبة وحيوان تواجد على الطريق، وتم نقل المصابين إلى مركز صحي جمعية بديا للعلاج، وأعلن الأطباء عن وفاة الشاب، وإصابة آخر بجروح خطيرة، وتم نقله إلى المستشفى العربي التخصصي في نابلس.

وأضاف ارزيقات، أنه تم إبلاغ النيابة العامة وجاري استكمال الإجراءات القانونية حسب الأصول.