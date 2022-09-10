ارتفاع الكوليسترول.. عادات شائعة تسبب "كارثة صحية"

وطن: ترتفع مستويات الكوليسترول لدى الكثير من الناس دون ادراكهم وذلك لعدم وجود علامات واضحة، رغم أن النسب المرتفعة يمكن أن تؤدي إلى مشاكل كبيرة مثل السكتة الدماغية.

وتساهم العديد من العوامل في ارتفاع نسبة الكوليسترول، بما في ذلك التركيب الجيني والنظام الغذائي ومستوى النشاط.

ويعتبر أحد أكثر الأسباب شيوعاً في ارتفاع الكوليسترول، هو وجود الدهون المتحولة والمشبعة في العديد من الأطعمة المصنعة، مثل اللحوم الحمراء أو منتجات الألبان كاملة الدسم، بالإضافة الى التدخين والكحول، اللذان يزيدان من مستويات الكوليسترول، فيصبح من الصعب على البالغين فوق سن الأربعين خفض الكوليسترول.

ويؤدي ارتفاع مستويات الكوليسترول الضار (LDL) الى زيادة معدل ترسب اللويحات على الشرايين، ومع زيادة الترسبات داخل الشرايين، فإن الحالة المعروفة باسم "تصلب الشرايين" تقلل من تدفق الدم ويمكن أن تحدث مضاعفات خطيرة، كتأثر القلب والرئتين بسبب ارتفاع الكوليسترول بالشرايين التاجية.

قد تشعر بألم في الصدر يعرف بالذبحة الصدرية.

وتتشكل الجلطة الدموية بسبب تصلب الشرايين، اذ أن النوبة القلبية تحدث عن طريق منع تدفق الدم في القلب، كما تمنع الجلطة الدموية التي تمنع تدفق الدم إلى الدماغ يمكن أن تسبب بسكتة دماغية.

ويعد فحص الدم هو الطريقة الوحيدة لمعرفة نسبة الكوليسترول بشكل دقيق، ولاكتشاف ما إذا كان هنالك ارتفاع فيه، حيث أن ارتفاع الكوليسترول بحد ذاته لا يسبب أعراضا، لكن قد تظهر آثار ارتفاع الكوليسترول لاحقا في شكل نوبة قلبية أو سكتة دماغية.

المصدر: SkyNews