الاحتلال يشن حملة اعتقالات في الضفة

وطن: اعتقلت قوات الاحتلال، اليوم السبت، عدداً من المواطنين من مناطق مختلفة في الضفة.

ففي جماعين، اقتحمت قوات خاصة "مستعربون" البلدة، واعتقلت الشقيقين عبد الله وعروة محمد سعيد عبد الله، كما واعتقلت المواطن منتصر السلعوس، عقب محاصرة منازلهم، ومداهمة محال تجارية، واستولت على تسجيلات الكاميرات فيها.

ومن جنين، اعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر هايل غوادرة التركمان من قرية بير الباشا، والشاب ليث الراباوي من بلدة قباطية، بعد أن داهمت منزلي ذويهما، وفتشتهما.

ومن القدس، اعتقلت قوات الاحتلال شابا -لم تعرف هويته بعد- أثناء تواجده قرب باب العامود في البلدة القديمة، واقتادته إلى أحد مراكزها للتحقيق معه.