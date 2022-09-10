الطقس: اجواء صيفية حارة نسبيا ولا تغير على الحرارة

وطن: لا يطرأ اليوم السبت تغير يذكر على الحرارة، ويبقى الجو صيفياً حاراً نسبياً الى حار فترة الظهيرة ومنعش ولطيف في ساعات المساء والليل والفجر والصباح الباكر . ويسود جو بارد نسبي في المناطق المرتفعة، ومنعش في باقي المناطق.

غدا الاحد تبقى الأجواء الحارة نسبياً هي السائدة في ساعات النهار والظهيرة تحديداً، وتبقى درجات الحرارة أعلى من المعدل السنوي بنحو درجتين مئويتين . ويسود جو حار جداً في المناطق الغورية والبحر الميت. مع المساء يصبح الجو معتدلاً ولطيفاً .